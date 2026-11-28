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Предсједник Републике Српске Саво Минић најавио је да ће се лично ангажовати како би се ријешио проблем високообразованих особа са инвалидитетом које годинама чекају на посао.
Минић је навео да се посљедњих дана на друштвеним мрежама с правом поставља питање зашто високообразоване особе са инвалидитетом годинама чекају на посао.
"Лично ћу се укључити у разговоре са послодавцима да видимо гдје можемо отворити прилике за запошљавање, ставићу на располагање средства из Кабинета предсједника и замолити новог премијера да се укључи, да заједнички ријешимо овај проблем", написао је Минић на Иксу.
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