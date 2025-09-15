Минић: Министри ће данас окончати достављање плана рада

Извор:
СРНА
15.09.2025
11:41
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је у Бањалуци да ће министри из новог сазива данас доставити план о раду у првих 100 дана, с циљем додатне ефикасности.
"Министри у новоизабраној Влади достављају планове рада у првих 100 дана што ће данас бити окончано", рекао је Минић новинарима.
Хроника
Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце
Он је навео да ће данас бити завршен и списак службених возила Владе Републике Српске која ће бити обиљежена.
"Није ријеч о популизму, него о транспарентности. Желимо да грађани имају што више повјерења у Владу како би биле избјегнуте инсинуације", објаснио је Минић.
Најновије
Најчитаније
14
05
13
56
13
55
13
54
13
47
Тренутно на програму