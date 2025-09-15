Logo
Large banner

Минић: Министри ће данас окончати достављање плана рада

Извор:

СРНА

15.09.2025

11:41

Коментари:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је у Бањалуци да ће министри из новог сазива данас доставити план о раду у првих 100 дана, с циљем додатне ефикасности.

"Министри у новоизабраној Влади достављају планове рада у првих 100 дана што ће данас бити окончано", рекао је Минић новинарима.

policija rs noc (3)

Хроника

Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

Он је навео да ће данас бити завршен и списак службених возила Владе Републике Српске која ће бити обиљежена.

"Није ријеч о популизму, него о транспарентности. Желимо да грађани имају што више повјерења у Владу како би биле избјегнуте инсинуације", објаснио је Минић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

Република Српска

Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

2 ч

0
Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

Хроника

Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор

2 ч

0
Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

Регион

Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Менаџер посјетио Халида Бешлића, па открио у каквом је стању

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner