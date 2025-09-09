Минић: Министри ће доставити планове шта ће урадити у наредних 100 дана

09.09.2025
10:43
Коментари:1
Влада Републике Српске ће радити транспарентно, а министри ће имати обавезу да доставе планове шта ће све урадити у наредних 100 дана, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић на конференцији за новинаре.
- Сви они министри који се већ налазе на својим позицијама у протекли три године ће то завршити до петка. А нови министри који су дошли, оставићемо им рок до понедјељка, тако да ћете бити упознати са свим оним на што смо из експозеа говорили, шта ће то бити урађено у првих сто дана - навео је Минић.
Рекао је да ће редовна сједнице Владе бити у четвртак.
Најавио је наредне седмице заједничку сједницу влада Српске и Србије.
- Након тога ћемо имати редовну сједницу у Требињу. Након сједнице у Требињу објавићемо остале локалне заједнице гдје ће бити одржане сједнице - истакао је он.
