Logo
Large banner

Минић: Министри ће доставити планове шта ће урадити у наредних 100 дана

09.09.2025

10:43

Коментари:

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Влада Републике Српске ће радити транспарентно, а министри ће имати обавезу да доставе планове шта ће све урадити у наредних 100 дана, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић на конференцији за новинаре.

- Сви они министри који се већ налазе на својим позицијама у протекли три године ће то завршити до петка. А нови министри који су дошли, оставићемо им рок до понедјељка, тако да ћете бити упознати са свим оним на што смо из експозеа говорили, шта ће то бити урађено у првих сто дана - навео је Минић.

Рекао је да ће редовна сједнице Владе бити у четвртак.

Најавио је наредне седмице заједничку сједницу влада Српске и Србије.

- Након тога ћемо имати редовну сједницу у Требињу. Након сједнице у Требињу објавићемо остале локалне заједнице гдје ће бити одржане сједнице - истакао је он.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Влада Републике Српске

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner