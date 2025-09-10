Logo
Минић: Министри добили јасне задатке

10.09.2025

16:18

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обавио је разговоре са министрима који су добили јасне задатке.

Минић истиче да Влада Републике Српске има нови курс.

"Тражим и извјештаје за урађено и све што ће бити урађено. Мислим да им је јасно да Влада Републике Српске има нови курс", објавио је Минић на Иксу.

Саво Минић

