Минић: Министри добили јасне задатке

10.09.2025
16:18
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обавио је разговоре са министрима који су добили јасне задатке.
Минић истиче да Влада Републике Српске има нови курс.
Данас сам обавио разговоре са министрима. Добили су јасне задатке, а тражим и извештаје за урађено и све што ће бити урађено. Мислим да им је јасно да Влада Републике Српске има нови курс.— Саво Минић (@minic_savo) September 10, 2025
"Тражим и извјештаје за урађено и све што ће бити урађено. Мислим да им је јасно да Влада Републике Српске има нови курс", објавио је Минић на Иксу.
Република Српска
16 ч0
Занимљивости
16 ч0
БиХ
16 ч0
Култура
16 ч0
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму