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Минић: На располагању сам Шамцу за сваки вид сарадње

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АТВ редакција
08.11.2026 11:55

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је грађанима Шамца крсну славу општине Митровдан и поручио је да је на располагању за сваки вид сарадњу.

Минић је навео да је дошао у Шамац да ода почаст свима онима који су заслужни за то што се данас слави у миру, а да потом иде у Источно Сарајево на славу БОРС-а.

"Искористићу прилику да свим грађанима општине Шамац честитам славу, са жељом да се општина развија, да буде још боља, да буде још љепша. Када прођем кроз град и када прођем кроз наша села драго ми је да се осјети улагање Владе Републике Српске, овд‌је имамо много инвестиција", рекао је Минић Срни.

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Нада се да ће се наставити у том духу и да ће имати саговорника у општини Шамац како би на добробит грађана могли правити добре пројекте, поправљати услове за живот и омогућити Шамац све што и заиста заслужује.

"И даље стојим на располагању за сваку сарадњу", рекао је Минић.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Сарадња

Шамац

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