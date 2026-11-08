Минић: На располагању сам Шамцу за сваки вид сарадње

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је грађанима Шамца крсну славу општине Митровдан и поручио је да је на располагању за сваки вид сарадњу.
Минић је навео да је дошао у Шамац да ода почаст свима онима који су заслужни за то што се данас слави у миру, а да потом иде у Источно Сарајево на славу БОРС-а.
"Искористићу прилику да свим грађанима општине Шамац честитам славу, са жељом да се општина развија, да буде још боља, да буде још љепша. Када прођем кроз град и када прођем кроз наша села драго ми је да се осјети улагање Владе Републике Српске, овдје имамо много инвестиција", рекао је Минић Срни.
Мој Шамац данас обиљежава крсну славу, Митровдан. Положио сам вијенац и одао почаст најзаслужнијима за слободу коју дамас живимо, погинулим борцима и цивилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата.
Сјећам се својих сабораца са тугом што данас нису са нама, али и поносом на њихову храброст да одбране свој народ и жртву коју су положили за Републику Српску. Дугујемо им да чувамо слободу, бринемо о њиховим породицама и преносимо истину о њиховом страдању будућим генерацијама.
Свим мојим Шамчанима честитам Митровдан, крсну славу општине, да мојим комшијама, родбини, пријатељима, суграђанима донесе здравље, мир и заједништво.— Саво Минић (@minic_savo) November 8, 2026
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Нада се да ће се наставити у том духу и да ће имати саговорника у општини Шамац како би на добробит грађана могли правити добре пројекте, поправљати услове за живот и омогућити Шамац све што и заиста заслужује.
"И даље стојим на располагању за сваку сарадњу", рекао је Минић.
(СРНА)
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