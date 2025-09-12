Минић најавио тематске сједнице о ''Шумама'' и ''Електропривреди''

12.09.2025
08:36
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је одржавање тематских сједница Владе о предузећима "Шуме" и "Електропривреди".
"Пресјек стања, планови и конкретне мјере. Желим да и грађани виде стварно стање у овим секторима, који Српској морају доносити значајан профит", објавио је Минић на "Иксу".
