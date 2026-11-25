Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да је једино рјешење за превазилажење политичких проблема у БиХ договор, а не наметање рјешења, истичући да Република Српска неће прихватити концепт грађанске БиХ.
Минић је рекао да Република Српска наставља економски развој, институционално јачање и изградњу међународне мреже партнера и подршке, те да жели да и даље буде успјешнија од ФБиХ.
Он је оцијенио да би Република Српска и ФБиХ требало да буду добре комшије који се такмиче у развоју и резултатима, умјесто да једни другима стварају проблеме.
Минић је указао на различит однос дијела медија у ФБиХ према политичким порукама из Републике Српске и Федерације, наводећи да се изјаве о укидању Српске не дочекују истим реакцијама као поруке о њеном очувању.
"Кад неко дође у неку од тих емисија и каже: `Треба укинути Републику Српску`, то прође као да је рекао: `Није лоша ова вода`. А ми кад кажемо да не дамо Републику Српску и да ћемо нешто урадити, горе медији, јавља се Бриселу", навео је Минић.
Он је за РТРС рекао да таква атмосфера штети цијелом простору и да би било много корисније да се политички представници окрену сарадњи и рјешавању проблема.
"Нећемо ми грађанску БиХ! Је ли то јасно вама свима? Нећемо!", поручио је Минић, наводећи да Република Српска не може прихватити уређење у којем би се занемарила равноправност конститутивних народа.
Он је рекао да је потребно да се међународна заједница укључи у рјешавање политичке кризе, али не као неко ко ће наметати одлуке, већ као посредник који ће омогућити договор домаћих институција.
"Нама треба медијатор, а ми смо досад имали тутора, а не медијатора. Институције БиХ морају да ријеше свој проблем. Морамо добити одређене рокове и мора се рећи шта да се уради и да се заврши прича", истакао је Минић.
Он је навео да су за то потребне озбиљне међународне силе, подсјећајући на ставове Русије, Кине и предсједника САД Доналда Трампа, те поновио да се домаћи политички представници морају договорити.
Говорећи о односима у БиХ, Минић је указао и на проблеме са којима се суочавају грађани, наводећи примјере оштећивања српских гробаља у ФБиХ, те упитао колико је бошњачких и хрватских гробаља у Републици Српској оштећено у посљедњих годину дана, а колико српских у ФБиХ БиХ?
"Политичко Сарајево и дио Федерације сије мржњу. То обично ради неко ко је пун мржње. Ту мржњу је добио управо из тог медијског простора и друштвених мрежа", рекао је Минић.
Осврћући се на обиљежавања 25. новембра у ФБиХ, и Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ у Републици Српској, Минић је рекао да представници Федерације не обиљежавају успостављање Дејтонског споразума зато што га руше.
"Они узму оно што им одговара. Јесте чули да смо им рекли нешто ружно зато што обиљежавају 25. новембар? Срећан им Дан ЗАВНОБиХ-а, али немојте да њима смета 9. јануар", поручио је Минић.
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