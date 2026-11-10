Минић: Нераскидива веза вјере и слободе чува српски народ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић поручио је да нераскидивост везе између вјере и слободе јесте нешто што чува српски народ, што му помаже да сваки пут када поклекне или посумња схвати да само вјера може да га уздигне.
"Обавеза је да то пренесемо на наше најмлађе, да буду свјесни, јаки и да на сваки могући начин допринесу да нас има јачих, у смислу духа, вјере и борбе за слободу. То је једино оно што нас може очувати на овим просторима, заједно са Републиком Српском и њеним институцијама, то нам гарантује слободу", истакао је Минић у обраћању присутнима на отварању изложбе "Светогорски завежљај Будимира Христодула" у Бањалуци.
Он је додао да је Хиландар бастион чувања духовне историје српског народа.
"Хиландар је непресушни извор из којег се напајамо. Са друге стране, имамо Зејтинлик, нашу браћу која су све то радила да би сачувала слободу српског народа", рекао је Минић.
Он је навео да је више од хиљаду објеката у вези са Српском православном црквом обновљено и изграђено на захтјев Милорада Додика у вријеме док је био премијер и предсједник Републике Српске.
"То је урађено да би све оно што је битно за очување нашег националног и културног идентитета било видљиво, да би имали објекте и светиње, али и путеве да младе одведемо до њих", рекао је Минић.
Након што је отворена изложба, званицама је пуштен документарни филм "Милошта" који говори о подршци Хиландара породиљама у Српској у послијератним годинама.
Република Српска
Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"
Догађају присуствују игуман манастира Хиландар архимандрит Методије, предсједник Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, министри у Влади Српске, предсједник Комисије Владе Српске за манастир Хиландар Марко Ромић, представници Српске православне цркве и остале званице из културног, политичког и друштвеног живота Српске.
У припреми изложбе кориштене су биљешке једног од корифеја српске историографије - академика Владимира Ћоровића, који је Свету Гору посјетио у прољеће 1930. године и српског сценографа, костимографа и карикатуристе Владимира Жедринског, који је своје утиске публиковао у "Политици" 1936. године.
Будимир Христодуло био је угледни српски архитекта и главни неимар приликом уређења српског војничког гробља и маузолеја на Зејтинлику.
Отварање изложбе уприличили су Служба предсједника Републике Српске и Комисија Владе Српске за манастир Хиландар.
Ријеч је о централној свечаности у оквиру вишедневне манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској", преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч11
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму