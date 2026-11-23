Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић изразио је увјерење да ће нова Влада Републике Српске наставити са великим инвестиционим циклусом који је покренут прије годину дана.
Минић је новинарима рекао да је Влада Републике Српске покренула велики инвестициони циклус, те дошла у сваки град и општину у Републици Српској.
"Покренути су велики инфраструктурни пројекти и започет је низ активности. У јулу смо у Народној скупштини имали више од 30 законских рјешења. Убијеђен сам да ће нова Влада радити и већу контролу јавних предузећа. Нови мандатар је везан за менаџерство, економију и привреду и нама у овом моменту управо то и треба", нагласио је Минић.
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Он сматра да ће нова Влада Републике Српске поред великог инвестиционог циклуса којег проводи, направити и велики привредни замах.
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"Ништа није рађено насумично, имали смо одређене документе. Све што сам ја радио у свом мандату, радио сам по документу `Република Српска 2030` и нови премијер ће наставити да ради према том документу и плану", истакао је Минић, пише Срна.
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