Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Одлука Уставног суда БиХ да стави ван снаге изјаву српског члана Предсједништва БиХ о заштити виталног националног интереса и одлуку Народне скупштине Републике Српске директно крши уставом гарантована права Републике Српске, поручио је предсједник Републике Српске Саво Минић.
"Народна скупштина Републике Српске није институција чије се одлуке могу политички игнорисати. Механизам заштите виталног националног интереса један је од темеља дејтонског уставног уређења", написао је Минић на ИКС-у.
БиХ
Кнежевић: Уставни суд извршио један од најопаснијих удара на уставну позицију БиХ
Република Српска ће, додаје он, своја права и надлежности бранити одлучно, институционално и у складу са Уставом.
Одлука Уставног суда БиХ да стави ван снаге изјаву српског члана Предсједништва БиХ о заштити виталног националног интереса и одлуку Народне скупштине Републике Српске директно крши уставом гарантованс права Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске није институција чије се одлуке могу политички игнорисати. Механизам заштите виталног националног интереса један је од темеља дејтонског уставног уређења.
Република Српска ће своја права и надлежности бранити одлучно, институционално и у складу са Уставом.— Саво Минић (@minic_savo) November 20, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму