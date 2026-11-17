Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да се протеклих годину дана трудио да функцију предсједника Владе обавља одговорно и часно, дајући све од себе да саслуша грађане, разумије њихове потребе и да заједно ријеше што више проблема.
"Драго ми је што је народ то препознао и на протеклим изборима ми поклонио повјерење", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Протеклих годину дана трудио сам се да функцију предсједника Владе обављам одговорно и часно, дајући све од себе да саслушам грађане, разумијем њихове потребе и да заједно ријешимo што више проблема.
Драго ми је што је народ то препознао и на протеклим изборима ми поклонио повјерење. Доживљавам га као велику част и још већу обавезу.
Као предсједник Републике Српске, обећавам да ћу остати посвећен људима, доступан за разговор и одлучан да радим на јачању институција Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) November 17, 2026
Он је нагласио да то доживљава као велику част и још већу обавезу.
"Као предсједник Републике Српске, обећавам да ћу остати посвећен људима, доступан за разговор и одлучан да радим на јачању институција Републике Српске", поручио је Минић.
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