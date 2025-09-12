Минић: Политика СДП-а вуче БиХ уназад

Извор:
АТВ
12.09.2025
20:07
Коментари:0
Политика СДП-а вуче БиХ уназад, вријеме да је схвате да је Република Српска на челу са легитимно изабраном влашћу, партнер у функционисању БиХ, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић.
Минић истиче да када већ дијеле оцјене неуставности, легитимно је питати:
Политика СДП-а вуче БиХ уназад. Вријеме је да схвате да је Српска, на челу са легитимно изабрабраном влашћу, партнер у функционисању #БиХ. Када већ дијеле оцјене (не)уставности, легитимно је питати: Планирају ли коначно да усвоје заставу и грб свог ентитета?— Саво Минић (@minic_savo) September 12, 2025
"Планирају ли коначно да усвоје заставу и грб свог ентитета?", навео је Минић у објави на Иксу након што је Предсједништво СДП БиХ затражило смјену кадрова СНСД-а из извршне власти.
БиХ
12 ч0
Занимљивости
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0