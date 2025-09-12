Logo
Минић: Политика СДП-а вуче БиХ уназад

Извор:

АТВ

12.09.2025

20:07

Коментари:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Политика СДП-а вуче БиХ уназад, вријеме да је схвате да је Република Српска на челу са легитимно изабраном влашћу, партнер у функционисању БиХ, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић.

Минић истиче да када већ дијеле оцјене неуставности, легитимно је питати:

"Планирају ли коначно да усвоје заставу и грб свог ентитета?", навео је Минић у објави на Иксу након што је Предсједништво СДП БиХ затражило смјену кадрова СНСД-а из извршне власти.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Тренутно на програму

