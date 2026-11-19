Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић упутио је пуну подршку комшијама који се у бањалучком насељу Центар-Алеја боре против изградње још једне вишеспратне зграде.
"Када купују стан, људи гледају и шта је важећим регулационим планом предвиђено у њиховом комшилуку. Није поштено да се план накнадно мијења без уважавања њихових примједби", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Минић сматра да је важно отворити питање стандарда за објекте намијењене вртићима у Републици Српској и укључити струку у доношење рјешења која ће дјеци обезбиједити најбоље услове за одрастање.
Пуна подршка мојим комшијама који се у насељу Центар-Алеја боре против изградње још једне вишеспратне зграде.
Када купују стан, људи гледају и шта је важећим регулационим планом предвиђено у њиховом комшилуку. Није поштено да се план накнадно мијења без уважавања њихових примједби.
Такође сматрам да је важно отворити питање стандарда за објекте намијењене вртићима у Републици Српској и укључити струку у доношење рјешења која ће дјеци обезбиједити најбоље услове за одрастање.— Саво Минић (@minic_savo) November 19, 2026
Чланови грађанске иницијативе "За план" и станари бањалучког насеља Центар–Алеја окупили су се јутрос прије почетка сједнице Скупштине града како би исказали незадовољство измјенама регулационог плана и захтијевају изградњу школе и вртића са двориштем.
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