Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске одржао је консултације о избору мандатара са представницима Коалиције за државу - СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ.
Делегацију предводи народни посланик Мирсад Дуратовић.
"Данашње консултације о избору мандатара за састав нове Владе Републике Српске завршавам састанком са представницима Коалиције за државу - СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ", рекао је Саво Минић.
Данашње консултације о избору мандатара за састав нове Владе Републике Српске завршaвам састанком са представницима Коалиције за државу - СДА, БиХ Зелени и СДП БиХ. Делегацију предводи народни посланик Мирсад Дуратовић. https://t.co/sfeeufAXDu— Саво Минић (@minic_savo) November 20, 2026
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