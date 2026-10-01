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Минић: Развој Аеродрома Бањалука за додатни напредак Српске, хвала Израелу

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01.10.2026 11:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током обраћања на презентацији Студије изводљивости за Аеродром Бањалука.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Саво Минић истакао је да ће развој Аеродрома Бањалука значити додатни напредак Републике Српске.

Минић је истакао да је држава Израел поклонила Републици Српској ову студију, која је управо оно што Српској и треба.

"Ово је најбоље техничко рјешење за наш аеродром и сигурно је да ћемо га усвојити. Хвала предсједнику Милораду Додику и људима из Израела који су развили стратешке односе који су јако битни за развој Републике Српске", нагласио је Минић након презентације студије изводљивости за унапређење ове ваздушне луке с циљем да кроз неколико година достигне 2,5 милиона путника годишње.

Израелски хуманиста и привредник Моше Леви истакао је да Израел и Република Српска имају снажно партнерство.

Нагласио је да је Република Српска добар пријатељ Израелу.

"Како смо и обећали - пренијећемо трансфер технологија, знања и свега што имамо како би наши односи били још снажнији", рекао је Леви.

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Истакао је да га је израелска Влада овластила да позове специјалне снаге Полиције Републике Српске да дођу у Израел и тренирају са израелском Полицијом, што је још један поклон његове државе Српској.

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Власник пројектантске фирме из Израела која ће радити студију изводљивости за Аеродром Бањалука Амир Ман рекао је да су сличан пројекат пројектовали и реализовали прије три године.

"Радимо на још два аеродрома која су пројектована за 200 милиона путника годишње. Када је у питању бањалучки Аеродром, потребно је имати конкретне бројке путника, трошкове реализације посла, прогнозирати будућа кретања и раст броја путника. Надамо се да ћемо до децембра завршити ову студију како бисмо могли даље развијати ову визију", истакао је Ман.

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Тагови :

Саво Минић

аеродром Бањалука

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Израел

Бањалучки аеродром

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