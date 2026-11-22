Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић наставиће данас у Бањалуци консултације са представницима политичких партија о избору мандатара.
Минић ће у 9.30 часова обавити консултације са представницима СПС-а, а у 10.00 часова са представницима Социјалистичка партије, ДЕМОС-а и НДП-а, најављено је из Кабинета предсједника Републике, преноси "Срна".
Консултације са представницима ДНС-а и НПС-а предвиђене су у 10.30 часова, а у 11.00 са представницима Уједињене Српске.
Предсједник Српске ће у 11.30 часова обавити консултације са представницима СНСД-а.
Након консултација, предвиђено је да се Минић обрати медијима у 12.00 часова у Палати Републике.
У складу са уставним овлашћењима према којима предсједник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе Републике Српске, Минић је консултације започео у петак када је разговарао са представницима СДС-а, ПСС-а, Листе за правду и ред, ПДП Републике Српске и Коалиције за државу.
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