Минић: Случај паљења аутомобила Вукановићу узнемирио је јавност

11.09.2025
17:13
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да надлежни морају учинити све да се случај паљења аутомобила посланику Листе за правду и ред Небојши Вукановићу што прије разријеши.
"Случај паљења аутомобила посланику Вукановићу узнемирио је јавност. Овдје се морају утврдити све околности, а надлежни учинити све да се случај што прије расвијетли", написао је Минић на Иксу.
Посланик Листе "За правду и ред" у Народној скупштини Републике Српске Небојша Вукановић објавио је на свом блогу да му је синоћ испред породичне куће запаљен аутомобил.
