Logo
Large banner

Минић: Случај паљења аутомобила Вукановићу узнемирио је јавност

Извор:

АТВ

11.09.2025

17:13

Коментари:

0
Минић: Случај паљења аутомобила Вукановићу узнемирио је јавност
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да надлежни морају учинити све да се случај паљења аутомобила посланику Листе за правду и ред Небојши Вукановићу што прије разријеши.

"Случај паљења аутомобила посланику Вукановићу узнемирио је јавност. Овдје се морају утврдити све околности, а надлежни учинити све да се случај што прије расвијетли", написао је Минић на Иксу.

Посланик Листе "За правду и ред" у Народној скупштини Републике Српске Небојша Вукановић објавио је на свом блогу да му је синоћ испред породичне куће запаљен аутомобил.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Небојша Вукановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рецепт за домаћу јунећу супу: Окрепљује организам

Савјети

Рецепт за домаћу јунећу супу: Окрепљује организам

10 ч

0
Како је Чарли Кирк говорио о Србима: Играли смо кошарку, осјећао сам се као да сам са Балкана

Свијет

Како је Чарли Кирк говорио о Србима: Играли смо кошарку, осјећао сам се као да сам са Балкана

10 ч

0
Влада Српске одговорила Љубљани: Забране за словеначке дипломате

Република Српска

Влада Српске одговорила Љубљани: Забране за словеначке дипломате

10 ч

5
Бил Гејтс испао са листе најбогатијих људи

Економија

Бил Гејтс испао са листе најбогатијих људи

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner