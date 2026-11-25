Аутор:АТВ редакција
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Лијепа вијест јутрос стиже из Републичког завода за статистику. Република Српска биљежи рекордан број запослених, рекао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
"У Српској је запослено 292.213 лица, што је највећи број до сада. У односу на исти период прошле године, имамо 2.092 запослена више. Наш задатак је да наставимо да стварамо услове за отварање нових радних мјеста, јачање привреде, раст плата и побољшање животног стандарда наших грађана", написао је он на Икс-у.
Лијепа вијест јутрос стиже из Републичког завода за статистику. Република Српска биљежи рекордан број запослених!
У Српској је запослено 292.213 лица, што је највећи број до сада. У односу на исти период прошле године, имамо 2.092 запослена више.
Наш задатак је да наставимо да стварамо услове за отварање нових радних мјеста, јачање привреде, раст плата и побољшање животног стандарда наших грађана.
Свако ново радно мјесто значи већу сигурност за наше породице и прилику да наши људи будућност граде у својој Републици Српској.— Саво Минић (@minic_savo) November 25, 2026
Економија
Рекордан број запослених у Српској
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