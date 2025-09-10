Logo
Large banner

Минић тражи истрагу о рацијама и наводној прекомјерној сили полиције

Извор:

АТВ

10.09.2025

21:24

Коментари:

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић огласио се о наводној прекомјерној сили полиције током рација протеклог викенда.

Како је рекао, разговарао је са директором полиције Синишом Кострешевићем о овим тврдњама.

"Разговарао сам с директором полиције, а једна од тема била је и наводна прекомјерна употреба силе током викенд рација у Бањалуци", рекао је Минић и закључио:

"Тражим да се сви наводи испитају, а евентуално одговорни и казне, јер вјерујем нашој полицији и дајем јој пуну подршку".

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Полиција

Синиша Кострешевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упуцан савезник Доналда Трампа

Свијет

Упуцан савезник Доналда Трампа

11 ч

0
Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

Свијет

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

11 ч

0
Struja, električna energija

Свијет

Цијела Куба остала без струје

11 ч

0
Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Друштво

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner