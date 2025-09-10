Минић тражи истрагу о рацијама и наводној прекомјерној сили полиције

Извор:
АТВ
10.09.2025
21:24
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић огласио се о наводној прекомјерној сили полиције током рација протеклог викенда.
Како је рекао, разговарао је са директором полиције Синишом Кострешевићем о овим тврдњама.
"Разговарао сам с директором полиције, а једна од тема била је и наводна прекомјерна употреба силе током викенд рација у Бањалуци", рекао је Минић и закључио:
"Тражим да се сви наводи испитају, а евентуално одговорни и казне, јер вјерујем нашој полицији и дајем јој пуну подршку".
