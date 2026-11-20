Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да се са представницима опозиционих странака начелно сагласио да у изради новог устава Републике Српске треба тражити најшири могући консензус.
Предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да се са представницима опозиционих странака начелно сагласио да у изради новог устава Републике Српске треба тражити најшири могући консензус.
Минић је истакао да му је драго што су се све опозиционе странке одазвале позиву на консултације о избору мандатара.
"Разговарали смо отворено и коректно и начелно се сагласили да у изради новог устава Републике Српске треба тражити најшири могући консензус",написао је Минић на "Иксу".
Драго ми је што су се све опозиционе странке одазвале позиву на консултације о избору мандатара. Разговарали смо отворено и коректно и начелно се сагласили да у изради новог устава Републике Српске треба тражити најшири могући консензус.
Очекујем да ће Република Српска добити нову Владу средином децембра, а да ће до краја године бити усвојени ребаланс и нови буџет.
Сигуран сам да ће приоритети нове Владе бити бржи развој Републике Српске, транспарентан рад и иновативна рјешења. Наставићемо започете послове и оправдати повјерење грађана.— Саво Минић (@minic_savo) November 20, 2026
Он је додао да очекује да ће Република Српска добити нову Владу средином децембра, а да ће до краја године бити усвојени ребаланс и нови буџет.
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"Сигуран сам да ће приоритети нове Владе бити бржи развој Републике Српске, транспарентан рад и иновативна рјешења. Наставићемо започете послове и оправдати повјерење грађана", поручио је Минић.
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