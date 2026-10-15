Минић у Шамцу на свечаности поводом завршетка прве фазе уређења обале Саве

Аутор:АТВ редакција
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У Шамцу је почела свечаност поводом озваничења завршетка прве фазе пројекта уређења обале ријеке Саве на потезу Кеј–Лука којој присуствује премијер Републике Српске Саво Минић.
Прву фазу радова, вриједности три милиона КМ, финансирала је Влада Републике Српске, док процијењена вриједност комплетне санације дијела обале износи око 35 милиона КМ.
Реализацију пројекта координише Јавна установа "Воде Српске".
Директора Јавне установе "Воде Српске" Мирослав Миловановић рекао је да је уређено око 180.000 метара квадратних приобалног подручја, укључујући и обалу Саве на потезу Кеј-Лука, гдје су изграђени спортско-рекреативни садржаји.
Када је ријеч о наредној фази овог пројекта, Миловановић каже да је Влада Републике Српске у преговорима са кредиторима, преноси Срна.
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"Будући радови према Луци биће финансирани из кредитних средстава Свјетске банке или неких других кредитора. У току су преговори са Свјетском банком како би се та средства обезбиједила", рекао је Миловановић, који очекује да ће та средства бити на располагању идуће године.
Главни циљеви пројекта уређења обале Саве су дугорочна заштита од поплава, стабилизација терена и урбано унапређење обалског појаса изградњом пратећих спортско-рекреативних и инфраструктурних садржаја.
Овај пројекат надовезује се на претходна вишегодишња улагања Владе Републике Српске у водопривредне објекте на подручју Шамца, чиме се значајно подиже степен безбједности становништва и имовине од високих водостаја Саве и Босне.
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