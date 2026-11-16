Минић: Увјерен сам да ће Жељка Цвијановић наставити да заступа интересе Српске и њених грађана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић у честитки Жељки Цвијановић поводом ступања на дужност српског члана Предсједништва БиХ у новом мандату изразио је увјерење да ће и у наредне четири године наставити да снажно заступа интересе Српске и њених грађана.
- Срдачне и искрене честитке Жељки Цвијановић поводом ступања на дужност српског члана Предсједништва БиХ у новом мандату - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Он је додао да је изванредан изборни резултат потврда великог повјерења грађана Републике Српске и подршка њеном досљедном и одговорном раду.
Срдачне и искрене честитке Жељки Цвијановић поводом ступања на дужност српског члана Предсједништва БиХ у новом мандату.
Изванредан изборни резултат потврда је великог повјерења грађана Републике Српске и подршке њеном досљедном и одговорном раду. Увјерен сам да ће и у наредне четири године, са искуством и одлучношћу које је показала, наставити да снажно заступа интересе Српске и њених грађана, посебно на међународној сцени.— Саво Минић (@minic_savo) November 16, 2026
- Увјерен сам да ће и у наредне четири године, са искуством и одлучношћу које је показала, наставити да снажно заступа интересе Српске и њених грађана, посебно на међународној сцени - поручио је Минић.
Новоизабрани српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, хрватски Даријана Филиповић и бошњачки Денис Бећировић положили су свечану заклетву и преузели мандате на конститутивној сједници у Сарајеву.
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