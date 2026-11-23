Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић поручио је да у очувању духовног и културног насљеђа и његовом преношења будућим покољењима посебан значај има сарадња институција Републике Српске и Српске православне цркве.
Минић је захвалио за данашњи пријем Његовом високопреосвештенству митрополиту бањалучком Јефрему.
"Овакви сусрети подсјећају нас на снагу вјере и на одговорност коју имамо да духовно и културно насљеђе чувамо и преносимо будућим покољењима. На том путу сарадња институција Републике Српске и Српске православне цркве има посебан значај", написао је Минић на "Иксу".
Минић, мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик и лидер СНСД-а Милорад Додик присуствују пријему код митрополита бањалучког Јефрема у Владичанском двору у Бањалуци.
Захваљујем митрополиту Јефрему на срдачном пријему. Овакви сусрети подсјећају нас на снагу вјере и на одговорност коју имамо да духовно и културно насљеђе чувамо и преносимо будућим покољењима. На том путу сарадња институција Републике Српске и Српске православне цркве има посебан значај.— Саво Минић (@minic_savo) November 23, 2026
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