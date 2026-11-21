Аутор:АТВ редакција
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Обиљежавање крсне славе Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске Светог архангела Михаила почело је испред зграде МУП-а уз присуство највиших званичника.
Предсједнику Републике Српске Сави Минићу рапорт је предао командир Почасне јединице МУП-а Српске Витомир Петричевић, преноси "Срна".
Обиљежавању, између осталих, присуствују предсједавајућа и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, изасланик предсједника Народне скупштине Драган Дакић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, директор Полиције Српске Синиша Кострешевић.
Слиједи полагање вијенаца и цвијећа на Централном спомен-обиљежју МУП-а Српске.
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