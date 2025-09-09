Logo
Large banner

Министри у новом сазиву преузели дужност

09.09.2025

10:33

Коментари:

0
Министри у новом сазиву преузели дужност
Фото: СРНА

Примопредаја дужности између претходног и новог сазива Владе Републике Српске обављена је данас на конститутивној сједници у Бањалуци.

Конститутивна сједница 18. сазива Владе одржана је у Административном центру.

Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу, коју ће предводити Саво Минић.

У новој Влади су четири нова министра - саобраћаја и веза Зоран Стевановић, просвјете и културе Боривоје Голубовић, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и правде Горан Селак.

Нови министар унутрашњих послова је Жељко Будимир, а министар за научно-технолошки развој и високо образовање Синиша Каран, који су замијенили ресоре у новом сазиву.

Драган Калинић

Република Српска

Калинић: НАТО агресија - злочин против човјечности

Министар финансија је Зора Видовић, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић, министра трговине и туризма Денис Шулић, а министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

Министар просторног уређења, грађевинарства и екологије је Бојан Випотник, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, министар привреде и предузетништва Војин Митровић, а министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

Подијели:

Тагови:

Влада Републике Српске

primopredaja dužnosti

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner