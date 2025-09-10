Мирјанић за АТВ: Његујемо традицију сјећања на страдање српског народа

Извор:
У Бањалуци је отворен међународни симпозијум "Концентрациони логор Јасеновац – српско страдање у Другом свјетском рату, 80 година послије".
Предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске Драгољуб Мирјанић рекао је ЗА "АТВ" да је ова установа његује традицију сјећања на страдање српског народа, посебно у Другом свјетском рату.
"Међународни симпозијум "Концентрациони логор Јасеновац – српско страдање у Другом свјетском рату, 80 година послије планирали смо да одржимо за Дан Републике, када је била уприличена и изложба о јасеновачким логорима. Међутим, нисмо успјели да добијемо овако еминентне научнике. Тако да смо то уприличили данас", истакао Мирјанић.
