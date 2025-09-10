Logo
Москва подржава Републику Српску уочи референдума: Додик о анкетирању народне воље

АТВ

10.09.2025

19:20

Москва подржава Републику Српску уочи референдума: Додик о анкетирању народне воље
Фото: АТВ

Подршка Руске Федерације исказана je Републици Српској yочи најављеног референдума у Републици Српској. Не изостаје ни подршка стабилности у региону и разумијевањe позиције српског народа у БиХ.

У Русији je предсједник Додик појаснио да Република Српска жели да анкетира вољу народа која је је упорно показивана на изборима и увијек је била подршка политици коју je представљао.

,,Једнако тако смо свјесни да малигни утицај запада на простору Балкана је у некој завршној фази, да пријети нека велика опасност да српски народ прође још горе у тим коначним њиховим рјешењима, како они то зову. И зато нам је важно да овдје разговарамо и о детаљима, јер је веома ријетка прилика да жели неко на Западу да слуша. Заиста импонује заинтересованост руске стране да се стабилизује српско друштво у цјелини, и у Србији и у Републици Српској", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.

Српска неће ћутке гледати на, како је рекао, рушење Дејтонског споразума и наметање одлука странаца који имаjy подршку домаћих слуга. Навео је да је референдум 25. октобра начин да се још једном јасно изрази воља народа и пошаље порука да Српска жели да сачува своје надлежности. Русима ће све што узнемирује пријатеље из Републике Српске имати свој одјек након референдума.

,,Разговарали смо о нашим плановима даље сарадње. Детаљно смо размотрили ситуацију у Републици Српској и Београду. Причали смо, размјењивали смо мишљења око предстојећег референдума. Мислим да све те елементе, све те детаље, који узнемирују наше пријатеље из Републике Српске ће имати свој одјек послије референдума кад се види мњење народа", рекао је Сергеј Шојгу, секретар Савјета безбједности Руске Федерације.

Разговарало се о сарадњи, ситуацији у Бањалуци и Београду, као и о предстојећем изјашњавању грађана Српске. Додик је поновио да је Српска под притиском Запада, посебно Њемачке и остатка администрације Џозефа Бајдена, али да је српски народ спреман да и овом приликом покаже свој став, као што је то чињено и у акцији "Граница постоји".

Милорад Додик

Sergej Šojgu

