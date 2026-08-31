МУП Српске реаговао више од 130 пута због истицања ратне заставе

Аутор:Оља Остојић
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Због узнемиравања јавности, а све због истицања застава ратних застава тзв. Армије БиХ МУП Републике Српске је реаговао преко 130 пута, а све у складу са Законом о јавном реду и миру. Од 130 прекршајних налога, за 15 је затражено судско одлучивање, а само у једном случају поступак је завршен, и надлежни суд је првостепено одлучио да је МУП РС био управу.
“У периоду од 01.01. до 20.08.2026. године евидентиране су 133 интервенције полицијских службеника у вези са наведеним заставама, којом приликом је од стране полицијских службеника извршено одузимање 160 застава”, кажу за АТВ из МУП-а Републике Српске.
Додају да су у претходном период предузимали законом прописане мјере на документовању и санкционисању ових врста прекршаја.
“Посебно треба имати у виду да је јавно истицање поменутих симбола доводило до узнемирености и негодовања грађана, због чега се на бази процјене безбједносног ризика, у циљу предвиђења услова за ескалацију стања и потенцијално нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, на законом дефинисан начин приступило процесуирању предметних прекршаја”, наводе из МУП-а.
У одговору који смо добили појашњено је да су полицијски слузбеници дужни да врше надзор над примјеном Закона о јавном реду и миру, те да истицање ратних застава и симбола садржи обиљежја прекршаја из члана 7.и 8. тог закона.
Такође, из МУП-а наводе да је од 130 издатих прекршајних налога, за 15 затражено судско одлучивање, па су поступци у току пред надлежним судовима. Од пет покренутих поступака, један је окончан тако што је првостепени суд окривљеног прогласио одговорним и изрекао прекршајну санкцију.
Замјеник предсједавајућег ПД ПС Босне И Херцеговине Денис Звиздић данас је затражио од Уставног суда БиХ оцјену уставности Кривичног закона Републике Српске којим се, између осталог, криминализује истицање симбола Армије БиХ. Како се наводи, Звиздић је од Суда затражио оцјену уставности члана 359б. а који је ступио на снагу 29. августа.
“За разлику од ранијег периода када је ово била ствар прекршајног кажњавања, сада може доћи до масовног кривичноправног процесуирања, односно хапшења и притварања људи само због пуког истицања симбола и обиљежја на којима се налазе љиљани", навео је Звиздић.
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