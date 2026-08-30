На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске биће обиљежен данас код Манастира Светог Николе на Озрену у општини Петрово.
Обиљежавању ће присуствовати предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Програм почиње у 9.00 часова литургијом у манастирском Храму Светог Николаја Мирликијског.
У 11.00 часова предвиђен је парастос свим погинулим борцима и убијеним цивилима током Одбрамбено-отаџбинског рата, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Полагање вијенаца и цвијећа код Спомен-крста и споменика најмлађем припаднику Војске Републике Српске Споменку Гостићу предвиђено је у 11.15 часова, а у 11.30 часова обраћање званичника и духовни програм.
Република Српска и даље трага за 1.616 лица, од којих су 981 цивили и 10 дјеце.
У бази података Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и несталих лица, до сада је пријављено 5.773 нестала лица.
У периоду од 1995. године до 2008. године тражење и идентификација несталих лица било је у надлежности Комисије за нестала лица Републике Српске, а оснивањем Института за нестала лица БиХ 2008. године дошло је до застоја у процесу тражења несталих лица српске националности, а самим тим и дискриминације српских жртава.
Институције Републике Српске и Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила годинама захтијевају да се процес тражења несталих лица врати у надлежност Републике Српске.
У Српској су изграђене три спомен-костурнице у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.
Одлуком Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, у марту 2024. године спомен-костурнице су уврштене у Листу споменика од изузетног значаја за Републику Српску.
Обиљежавање Дана несталих као догађај од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату од 2021. године у Републици Српској се обиљежава 30. августа, када је и Међународни дан несталих установљен у знак сјећања на жртве ратова, злочина против човјечности и кршења људских права.
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