Logo

На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:02

Коментари:

0
На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих
Фото: Pixabay

Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске биће обиљежен данас код Манастира Светог Николе на Озрену у општини Петрово.

Обиљежавању ће присуствовати предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Програм почиње у 9.00 часова литургијом у манастирском Храму Светог Николаја Мирликијског.

У 11.00 часова предвиђен је парастос свим погинулим борцима и убијеним цивилима током Одбрамбено-отаџбинског рата, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Полагање вијенаца и цвијећа код Спомен-крста и споменика најмлађем припаднику Војске Републике Српске Споменку Гостићу предвиђено је у 11.15 часова, а у 11.30 часова обраћање званичника и духовни програм.

Република Српска и даље трага за 1.616 лица, од којих су 981 цивили и 10 дјеце.

У бази података Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и несталих лица, до сада је пријављено 5.773 нестала лица.

У периоду од 1995. године до 2008. године тражење и идентификација несталих лица било је у надлежности Комисије за нестала лица Републике Српске, а оснивањем Института за нестала лица БиХ 2008. године дошло је до застоја у процесу тражења несталих лица српске националности, а самим тим и дискриминације српских жртава.

Институције Републике Српске и Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила годинама захтијевају да се процес тражења несталих лица врати у надлежност Републике Српске.

У Српској су изграђене три спомен-костурнице у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.

Одлуком Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, у марту 2024. године спомен-костурнице су уврштене у Листу споменика од изузетног значаја за Републику Српску.

Обиљежавање Дана несталих као догађај од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату од 2021. године у Републици Српској се обиљежава 30. августа, када је и Међународни дан несталих установљен у знак сјећања на жртве ратова, злочина против човјечности и кршења људских права.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Озрен

Дан несталих

Дан несталих и погинулих

Споменко Гостић

Нестала лица

Коментари (0)

Прочитајте више

Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља

Друштво

Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља

3 ч

0
Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Свијет

Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

13 ч

0
Служен помен генералу Ратку Младићу у Фочи

Градови и општине

Служен помен генералу Младићу у Фочи

13 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Србија

Хладнокрвно га упуцао у главу: Убица носио хируршке рукавице

14 ч

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићева присуствовала "Алексијади" у Бранешцима код Челинца

15 ч

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

БОРС жели да се укључи у организацију сахране генерала Младића

16 ч

11
Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице

Република Српска

Испаљене 199 ракете у Српској: Противградна одбрана ублажила посљедице

16 ч

0
Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

Република Српска

Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

17 ч

14

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Земљиште вам је уписано, али кућа на њему није: Шта власник мора да уради?

11

06

На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих, присуствује Минић

10

51

Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

10

38

Дим прекрио Гацко: Пожар пријети кућама на граници са Црном Гором

10

18

Додик: Вријеме пролази, али сјећање и трагање за несталим не смије никада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима