Аутор:АТВ редакција
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На Палама су у оквиру пројекта "Сачувајмо истину о српском страдању" снимљена свједочанства за аудио-визуелну базу Меморијалног центра Републике Српске с циљем трајног чувања сјећања на жртве Одбрамбено-отаџбинског рата.
Меморијални центар Републике Српске у сарадњи са градом Источно Сарајево и општинама које су у његовом саставу систематски прикупља и снима аудио-визуелна свједочанства породица погинулих бораца, цивилних жртава рата, преживјелих и савременика.
Тиме је изграђена база више од 1.800 свједочанстава на више од 140 локација.
Сви заинтересовани могу да се пријаве на број телефона 065/266-783 код Драгане Кусмук, предсједника Одбора потомака погинулих бораца Републике Српске у Републичкој организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, саопштила је Општинска управа Пале.
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