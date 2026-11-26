Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Савеза удружења пољоприведних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић изјавио је данас у Бањалуци, након консултација са кандидатом за предсједника Владе Републике Српске Игором Додиком, да пољопривредници очекују да аграрни буџет за наредну годину буде 250 милиона КМ.
На састанку је било ријечи о значају заштите домаће производње и обезбјеђивање тржишта.
"Тржиште је, нажалост, за јефтине паре препуштено неком другом и зато имамо проблем са пласманом наших производа и вишковима. Пољопривредници очекују да министри из Републике Српске у Савјету министара уложе више напора у заштити домаће производње, с обзиром на то да су поједине гране биљеже за 20 одсто мању производњу",истакао је Маринковић.
Додаје да је штета коју проузрокује прекомјерни увоз немјерљива.
"Сумњамо да нам стиже роба сумњивог поријекла, посебно када је ријеч о месу, месним прерађевинама, млијеку и млијечним производима", истакао је Маринковић.
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