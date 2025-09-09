Не смијемо заборавити ниједну жртву НАТО бомбардовања

Извор:
09.09.2025
Данашњи датум најболније је сјећање за Мирјану Галинац, мајку која је изгубила двоје дјеце када је, 1995. године пилот НАТО авијације на срушеном мосту недалеко од Семизовца, код Сарајева, убио Радмилу и Раденка Галинац.
,,Троје дјеце одгојит, па изгубит у 15 дана, то је страшно. Али.. шта ћу - морам да живим, да се патим", рекла је Мирјана Галинац, мајка првих цивилних жртава НАТО агресије Раденка и Радмиле Галинац.
Нажалост, Мирјана није једина мајка која је изгубила дјецу током бомбардовања. И друге мајке, попут Зоре Вуковић, носе своју тугу и ожиљке који су неизлијечени.
Зора се кроз сузе присјетила свог сина, студента Електротехнике, који је убијен заједно с још једним младићем кад је НАТО авијација бомбардовала Козару и Мркоњић Град.
,,Мени је син био студент, али је привео своју ђевојку и хтио се оженити. Међутим, спријечило га је бомбардовање, није могао доћи. Она је била други мјесец трудноће, остала је код нас и родила је ђевојчицу. Не може се описат како сам све то прешла, али захваљујући том ђетету и снајки која је ту са мном, успјела сам то превазићи", рекла је Зора Вуковић, мајка Бориса Вуковића који је погинуо на војном релеју у Мркоњић Граду.
Бомбардовање је трајало 16 дана, а кориштено је више од 1.000 бомби тешких око 10.000 тона експлозива, што јасно указује на то да је овај војно-политички пакт кроз операцију коју је назвао "Намјерна сила" имао за циљ потпуно уништење Републике Српске.
,,НАТО је послије бомбардовања моста примјетио возило са упаљеним свјетлима, пошто је већ био мрак, вратио се и испустио бомбу непосредно у њихову близину. То говори прије свега да они тада нису били на војном задатку, то су били цивили. С друге стране, то потврђује намјере НАТО- а од септембра до октобра да је желио да уништи Републику Српску", рекао је Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савjета министара.
Три деценије након што су НАТО авиони бомбардовали територију Републике Српске, посљедице тог напада и даље осјећају грађани. Загађење земљишта и водотокова осиромашеним уранијумом довело је до значајног пораста малигних обољења.
Према подацима из 2000. и 2001. године, у односу на 1995. годину, број обољелих од малигних болести двоструко је порастао.
Због тога грађани који су обољели од малигних болести траже правду и надокнаду штете, јер крајње је вријеме да се покрену правосудне акције против НАТО-а.
Адвокат из Ниша, Срђан Алексић, који заступа грађане Србије обољеле од малигних болести током бомбардовања, потврдио је да ће бити покренуте тужбе против НАТО савеза.
"Ми ћемо да покренемо поступке пред судовима у БиХ и Републици Српској за грађане који су оболели и тражићемо да НАТО пакт плати штету за сваког оболелог. Та могућност постоји – имамо судску праксу из Италије, гдје се накнаде крећу од 500.000 до два милиона евра", рекао је Срђан Алексић, адвокат чија канцеларија заступа грађане Србије обољеле од малигних болести као посљедице бомбардовања.
Тужбе које ће бити поднесене против НАТО-а, сматрају стручњаци, пружају прилику да се српски народ избори за правду и надокнаду штете, те да се осигурају бољи услови за преживјеле. Како кажу, жртве НАТО агресије не смију бити заборављене, јер је слобода Републике Српске плаћена невино проливеном крвљу.
