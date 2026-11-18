Аутор:АТВ редакција
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Република Српска
СДС одустао од Дома народа у корист ПСС-а; Петровић: Грубо изневјерена одлука ГО
Након што је на Главом одбору странке Милан Алексић, предсједник прњаворског СДС-а, предложен за кандидата за делегата, Предсједништво СДС-а је гласало да се ипак подржи кандидата ПСС-а Драшка Станивуковића.
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Није то одговарало бројним функционерима СДС-а, па је посланик ове странке Милан Петровић критиковао ову одлуку уз коментар "Јадна ли нам мајка".
Огласио се и СДС, па су у саопштењу рекли да су пропали преговори ове партије са опозиционим партијама и да немају довољно гласова за Дом народа.
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Ипак, то није спријечило Петровића да преда кандидатуру Алексића за ову позицију.
"На основу одлуке Главног одбора Српске демократске странке (СДС), којом је Милан Алексић утврђен као кандидат СДС-а за делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, народни посланик Милан Петровић данас је званично предао кандидатуру Милана Алексића", наводе из СДС-а Прњавор.
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