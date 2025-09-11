Небојши Вукановићу запаљен ауто испред куће

Извор:
11.09.2025
Аутомобил народног посланика Небојше Вукановића изгорио је у Сриједу касно навече испред породичне куће у Требињу, потврдио је лидер Листе за правду и ред.
Како Вукановић тврди, аутомобил му је запаљен свега пет минута након што га је паркирао испред куће.
Вукановић је рекао да је форд фиесту купио прије десетак дана, након чега га је одвезао на сервис код мајстора у Билећу.
У сриједу навече је, наводно, први пут довезао ауто кући, а пожар је избио свега пет минута након што га је паркирао.
"Тек што сам ушао у кућу, неко ме је звао и рекао да гори ауто", испричао је Вукановић.
На мјесто догађаја изашла је полиција, а више детаља требало би да буде познато након истраге.
Подсјећамо, Вукановићу је пред породичном кућом у Требињу половином марта ове године већ запаљен један аутомобил.
Тада су надзорне камере снимиле мушку особу са качкетом како возило полива бензином и запаљивом смјесом, а потом пали возило, које је потпуно уништено
