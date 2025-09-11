Logo
Небојши Вукановићу запаљен ауто испред куће

АТВ

11.09.2025

Небојши Вукановићу запаљен ауто испред куће
Фото: Screenshot / YouTube

Аутомобил народног посланика Небојше Вукановића изгорио је у Сриједу касно навече испред породичне куће у Требињу, потврдио је лидер Листе за правду и ред.

Како Вукановић тврди, аутомобил му је запаљен свега пет минута након што га је паркирао испред куће.

Вукановић је рекао да је форд фиесту купио прије десетак дана, након чега га је одвезао на сервис код мајстора у Билећу.

У сриједу навече је, наводно, први пут довезао ауто кући, а пожар је избио свега пет минута након што га је паркирао.

"Тек што сам ушао у кућу, неко ме је звао и рекао да гори ауто", испричао је Вукановић.

На мјесто догађаја изашла је полиција, а више детаља требало би да буде познато након истраге.

У марту му запаљен други ауто

Подсјећамо, Вукановићу је пред породичном кућом у Требињу половином марта ове године већ запаљен један аутомобил.

Тада су надзорне камере снимиле мушку особу са качкетом како возило полива бензином и запаљивом смјесом, а потом пали возило, које је потпуно уништено

Небојша Вукановић

пожар

zapaljen automobil

Требиње

Коментари (6)
