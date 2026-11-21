Аутор:Маријана Ивељић
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Нема формирања институција на нивоу БиХ, док постоје оне које руше Републику Српску, одговор је предсједника Српске на одлуке Уставног суда БиХ. Кључна питању су имовина, Уставну суд БиХ и ОХР.
"Ми смо показали политички капацитет, показали смо институционални капацитет. На нивоу БиХ док се ове ствари не ријеше кад је у питању имовина, кад је у питању Уставни суд и ОХР, тек тад ћемо почети разговарати. До тада, нема више разговора. То је одговор", рекао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
Уставни суд БиХ улази у политичко питање, витални национални интерес односно право вета српског члана предсједништва, став је који стиже управо из највишег законодавног тијела Српске гдје је овај вето и добио подршку. Већ од понедјељка крећу са припремама правног одговора.
"Могу да говорим на концепцијском нивоу јесте да смо ми све више и више свјесни да Република Српска у овом односу и у оваквој БиХ мора да наступа као уговорница у Дејтонском мировном споразуму свјесна свих својих капацитета и државних атрибута. Са тим не може нико да се игра. Ми никога нисмо ни у Дејтону ни нигдје овластили да нам дерогира институције, да нарушава наше принципе подјеле власти у БиХ", истакао је генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Драган Дакић.
Уставни суд је постао мјесто са кога се стално напада Устав БиХ, јасан је министар полиције. Према његовим ријечима, ове одлуке представљају напад на конститутивност српског народа унутар БиХ.
"Јуче је нападнут механизам вета. То је посљедње средство за заштиту уставних права конститутивних народа, у овом случају српског народа. Ово је био један удар, нећу рећи државни удар на Устав Републике Српске, односно БиХ који је поново показао да БиХ не функционише као друштво", истакао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Судећи по одлукама Уставног суда БиХ, српски народ и Република Српска немају никакву заштиту, оцјена је Радана Остојића.
"Ми морамо да се штитимо сами кроз наше инструменте, кроз највећи законодавни орган Народну скупштину Републике Српске. Вјероватно ће се ово питање поново разматрати на НСРС и неке одлуке које су раније донесене не могу се прихватити", казао је Остојић.
Уставни суд БиХ извршио је један од најтежих удара на уставни положај Републике Српске у протеклих 31 годину, поручује струка.
"Оног тренутка када су судије несрећног крњег Уставног суда БиХ себи присвојиле право да мијењају уставни поредак који су дужне да штите, престали су бити чувари Устава и постали његови рушитељи, а рушењем дејтонског Устава не руши се само уставни положај Републике Српске него и темељи БиХ у коју се куну", казао је професор Уставног права Синиша Каран.
Уставни суд БиХ је по ко зна који пут донио штетну одлуку по Републику Српску. Није дуго прошло од како је тај суд укинуо Одлуку о нацрту Устава Републике Српске, прогласио неуставном Владу Српске, итд. То није све. Сада би да управља њеним институцијама рушењем вета Народне Скупштине. Тако неће моћи, поручују званичници Српске.
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