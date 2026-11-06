„Нико није од метка страдао“ – На Глођанском брду, 6. новембра 1992. године погинуло 126 људи

Аутор:АТВ редакција
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„Да је погинуо од метка, било би ми лакше“ – свједочи Бранка Живковић о смрти двадесетчетворогодишњег брата, Миће Тешића.
Сутра, 07. новембра 2026. године, на Митровске задушнице, у Саборном храму у Зворнику биће одржан свеопшти парастос за све погинуле и преминуле борце са територије Града Зворника. Страдално Подриње ни у једном рату није остало поштеђено. Ријека Дрина, као вјечна гробница српских жртава, у свакој својој капи носи сјећање на страдале у Подрињу током двадесетог вијека.
Бранка Живковић, ћерка погинулог Крсте Тешића, свједочи о тортури којој је на Глођанском брду, на територији града Зворника био подвргнут и њен брат, Мићо Тешић. Тада је 126 цивила, као и војника, припадника Војске Републике Српске, пострадало мученичком смрћу у нападу такозване Армије БиХ.
„Мислим да је 126 људи нестало тад. На Глођанском брду, нико није преживио. Сви што су ухваћени, њих 126, сви су измасакрирани. Сви! Ја својим очима гледала све!“ - присјећа се Бранка Живковић, након што је морала да присуствује идентификацији несталог брата, који је у ноћи 5. на 6. новембар 1992. године заробљен на Глођанском брду.
Приликом идентификације, Бранка Живковић је била приморана да се суочи са посмртним остацима већине жртава, које су тад настрадале на Глођанском брду. Према ранама које је могла да уочи на тијелима усмрћених, могла је да закључи да нико није пострадао од метка, да су сви свирепо мучени.
„То је, Боже сачувај! Страшно... Да нико није од метка... Ја не знам који су то људи могли, монструми, тако урадити. Да су вјешани за храстове, закивани к'о Исус Христ. Види се на храсту, по два ексера, да су људи закивани за руке и ноге. Као да гледаш Исуса Христа како је разапет.“ – каже Бранка Живковић.
Многе породице су тог кобног 6. новембра 1992. године остале без својих најмилијих. Бол не јењава, него сваким даном постаје све јача. Велики број жртава тортуре су били млади, који су тек закорачили у живот.
Умјесто радости, остала је пустош. Домови су утихнули, срца тешко рањена. Они који су остали за њима, наставили су да умиру једно по једно, носећи у себи бол и трауме које ни године нису успјеле да ублаже.
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