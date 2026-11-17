Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Никола Дроњак није више дио Покрета Сигурна Српска, саопштио је Драшко Станивуковић уз поруку: "Хвала му".
Дроњак је јавности постао познат кроз организацију студентских протеста. Као предсједник организације "Слободна Република", још 2015. године приступио је ПДП-у, а на сабору странке исте године постао је предсједник Савјета младих.
Дроњак је дугогодишњи близак сарадник Драшка Станивуковића.
Пред одржавање конститутивне сједнице Народне скупштине, у медијима су се појављивале информације да би управо он могао бити приједлог Покрета Сигурна Српска за делегата у Дому народа.
Да би он могао бити кандидат потврдио је и лидер СНСД-а Милорад Додик, који је рекао да је Станивуковић спомињао Дроњка, али је накнадно промијенио мишљење и предложио за делегата свог кума Милоша Станишића.
Недавно га је хвалио и сам Станивуковић, али данас је дошло до промјене.
Дроњкова пуница је Сњежана Гвозден која је напустила ПСС и прикључила се СНСД-у.
Република Српска
Вукановић распалио по Станивуковићу: Прво треба поднијети пријаву против себе
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму