Нина Букејловић: По оцу сам Српкиња, по мајци Бошњакиња

Нина Букејловић, потпредсједник Народне скупштине из реда бошњачког народа, одговорила је на прозивке које се тичу њене националне припадности и поручила да је по оцу Српкиња, а по мајци Бошњакиња.

"С обзиром на то да се поново поставља питање ком народу припадам, објаснићу вам на једноставан начин, барем је једноставан за мене. По оцу сам Српкиња, по мајци Бошњакиња. Апсолутно сматрам да је то моје лично право и нешто што нико никада неће да ми одузме. На то сам поносна", рекла је Букејловић и поручила да поштујући своје родитеље, поштује и оба своја народа.

Поједини опозициони посланици прозивали су владајућу структуру због приједлога Букејловићеве за потпредсједника НСРС, оспоравајући њену националну припадност.