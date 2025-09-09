Logo
Нова Влада Републике Српске преузима дужност

09.09.2025

07:42

Фото: АТВ

Нова Влада Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем данас преузима дужност.

У "Службеном гласнику Републике Српске" јуче је објављена одлука о избору нове Владе која је данас ступила на снагу.

Ово је услиједило након одустајања Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске да искористи вето, односно покрене механизам заштите виталног националног интереса у вези избора нове Владе иако су то раније најављивали.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је раније да је заокруживањем законодавног процеса демантована прича о избору и легитимитету Владе Српске.

Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу, коју ће предводити Саво Минић.

У новој Влади су четири нова министра - саобраћаја и веза Зоран Стевановић, просвјете и културе Боривоје Голубовић, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и правде Горан Селак.

Нови министар унутрашњих послова је Жељко Будимир, а министар за научно-технолошки развој и високо образовање Синиша Каран, који су замијенили ресоре у новом сазиву.

Министар финансија је Зора Видовић, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић, министра трговине и туризма Денис Шулић, а министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић.

Министар просторног уређења, грађевинарства и екологије је Бојан Випотник, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, министар привреде и предузетништва Војин Митровић, а министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

