Аутор:АТВ редакција
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Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске исплатиће једнократну новчану помоћ за све близанце из породица корисника дјечијег додатка рођене у периоду између обиљежавања Међународног дана дјетета ове и претходне године, саопштено је из Фонда.
Ова активност реализује се уз подршку Владе Републике Српске и Министарства здравља и социјалне заштите, са којима Фонд заједнички настоји да пружи додатну подршку породицама, оснажи бригу о најмлађима и допринесе стварању бољих услова за срећније и сигурније дјетињство.
"Наша је заједничка одговорност да сваком дјетету пружимо прилику да оствари своје потенцијале, развија своје способности и са вјером и радошћу корача ка будућности", истакли су из Фонда.
Из Фонда су подсјетили да свако дијете има право на живот, здравље, образовање, игру, породицу, сигурност и љубав, што је темељ достојанственог дјетињства и равноправног учешћа у друштву.
Указали су и на значај да се дјеца, не само штите, већ и да се охрабрују њихови таленти, уважавају потребе и да им се омогући одрастање у окружењу испуњеном разумијевањем и подршком.
"Обиљежавање овог дана прилика је да се истакне значај заједничког дјеловања породице, институција и шире друштвене заједнице јер брига о дјеци и стварање бољих услова за њихово одрастање највреднији су допринос будућности, а свако дјетињство које учинимо љепшим корак је ка хуманијем и праведнијем друштву", поручили су из Фонда.
Међународни дан дјетета обиљежава се сваке године 20. новембра у знак сјећања на усвајање Декларације о правима дјетета 1959. године и Конвенције о правима дјетета УН-а 1989.
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