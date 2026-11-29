Аутор:АТВ редакција
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Криминалци су се увијек борили против тога да их безбједносне структуре никада не провјеравају, изјавио је Срни некадашњи министар унутрашњих послова Републике Српске Средоје Новић.
Након што су Елемдин Конаковић и његов НИП-а саопштили да МУП Републике Српске може проводити одређене полицијске провјере у оквиру својих законских овлашћења, али да не може преузимати надлежности органа БиХ, Новић је истакао да није природно да криминалци улазе у власт.
"Криминалци су се увијек борили против тога да не буду никада провјеравани од безбједносних структура и њима је то увијек број један како би могли да манипулишу са грађанима и са свим оним што је цивилизовани свијет одавно увео", рекао је Новић.
БиХ
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Нагласио је да не би било природно да криминалци улазе у власт јер то је онда де факто да криминалне структуре и мафија почињу да управљају са државом.
"Ако мисле да је то будућност БиХ онда су они очигледно на добром путу. Мислим да је томе одзвонио крај одавно, а Конаковић је вјероватно суочен са статусом да је питање дана када би могао завршити у затвору, па се сада буни против тога. И сасвим ми је разумљиво да је против тога", рекао је Новић.
Након што је кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик најавио увођење безбједносних провјера за кандидате за министре и директоре јавних предузећа, огласила се странка Народ и правда, чији је Конаковић предсједник, наводећи како је провођење безбједносних провјера за приступ подацима вишег степена тајности у искључивој надлежности ОБА, а не МУП-а Српске.
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