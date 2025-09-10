Logo
Нуждић: Над Србима са Озрена извршен злочин библијских размјера

Извор:

СРНА

10.09.2025

15:11

Нуждић: Над Србима са Озрена извршен злочин библијских размјера
Фото: АТВ

Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић поручио је да су Срби са подручја Возућа и Озрена доживели егзодус библијских размјера, а налогодавци и извршиоци овог злочина ни након 30 година нису приведени правди.

"Данас нажалост на овом подручју нема Срба, као и у највећем дијелу Федерације БиХ", изјавио је Нуждић новинарима у Стогу, одредишту марша "Стазама егзодуса" који је организован поводом 30 година од прогона Срба из Возуће, насеља у долини Криваје и са јужног дијела Озрена.

киша, kiša

Друштво

Никуда без кишобрана: Сутра нестабилно вријеме са пљусковима и грмљавином

Он истиче да посебно боли што и након 30 година за ове стравичне злочине над Србима нема великог броја пресуда, док нису спроведене ни оне изречене ратним генералима такозване Армије БиХ Расиму Делићу и Сакибу Махмуљину.

Нуждић је указао да је због таквог односа правосуђа на нивоу БиХ на овом подручју и даље присутан велики број исламских фанатика и муџахедина који су чинили стравичне злочине над Србима.

Он је навео да су учеснике марша по доласку у Стог дочекале ратне заставе такозване Армије БиХ и да је очигледно да за неке није престао рат ни и након 30 година.

"Не знам како некоме може представљати сатисфакцију што је протјерао одавде српско основништво, сјекао српске главе и чинио бруталне садистичке ратне злочине", рекао је Нуждић.

Леброн Џејмс-10092025

Кошарка

Леброн у средишту сукоба Америке и Кине

Срби из Возуће протјерани су са вјековних огњишта у офанзиви такозване Армије БиХ под називима "Ураган", "Фарз" и "Бадр ел Босна".

Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. септембра 1995. године, усљед офанзиве 23.000 муслиманских војника Другог и Трећег корпуса такозване Армије БиХ и одреда "Ел муџахедин", те НАТО бомбардовања потпомогнуто њиховим јединицама за брза дејства, као и пакистанског контингента међународних мировних снага.

Тада је спаљено 30 српских села, протјерано 1.920 српских породица са 7.680 чланова, убијено 459 бораца Војске Републике Српске и цивила, док се за већим бројем још трага.

Израел

Свијет

Израел има поруку за Европску унију

Падом Возуће окончано је протјеривање и етничко чишћења Срба са подручја зеничке регије, започетог 1992. године.

