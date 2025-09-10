Нуждић: Над Србима са Озрена извршен злочин библијских размјера

Извор:
СРНА
10.09.2025
15:11

Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић поручио је да су Срби са подручја Возућа и Озрена доживели егзодус библијских размјера, а налогодавци и извршиоци овог злочина ни након 30 година нису приведени правди.
"Данас нажалост на овом подручју нема Срба, као и у највећем дијелу Федерације БиХ", изјавио је Нуждић новинарима у Стогу, одредишту марша "Стазама егзодуса" који је организован поводом 30 година од прогона Срба из Возуће, насеља у долини Криваје и са јужног дијела Озрена.
Он истиче да посебно боли што и након 30 година за ове стравичне злочине над Србима нема великог броја пресуда, док нису спроведене ни оне изречене ратним генералима такозване Армије БиХ Расиму Делићу и Сакибу Махмуљину.
Нуждић је указао да је због таквог односа правосуђа на нивоу БиХ на овом подручју и даље присутан велики број исламских фанатика и муџахедина који су чинили стравичне злочине над Србима.
Он је навео да су учеснике марша по доласку у Стог дочекале ратне заставе такозване Армије БиХ и да је очигледно да за неке није престао рат ни и након 30 година.
"Не знам како некоме може представљати сатисфакцију што је протјерао одавде српско основништво, сјекао српске главе и чинио бруталне садистичке ратне злочине", рекао је Нуждић.
Срби из Возуће протјерани су са вјековних огњишта у офанзиви такозване Армије БиХ под називима "Ураган", "Фарз" и "Бадр ел Босна".
Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. септембра 1995. године, усљед офанзиве 23.000 муслиманских војника Другог и Трећег корпуса такозване Армије БиХ и одреда "Ел муџахедин", те НАТО бомбардовања потпомогнуто њиховим јединицама за брза дејства, као и пакистанског контингента међународних мировних снага.
Тада је спаљено 30 српских села, протјерано 1.920 српских породица са 7.680 чланова, убијено 459 бораца Војске Републике Српске и цивила, док се за већим бројем још трага.
Падом Возуће окончано је протјеривање и етничко чишћења Срба са подручја зеничке регије, започетог 1992. године.
