Овакав начин наплате грађане Бијељине коштаће значајно више јер, према пресудама, уз основни дуг, град из буџета плаћа и камате и судске трошкове.

Одборници у бијељинском парламенту којима се додатак не исплаћује већ трећу годину, за своја потраживања обраћају се суду. Тужбе су поднијели одборници који су били и у претходном сазиву Скупштине града, међу којима су неки од њих успјели и да наплате дуг.

- Морају се поштовати одређене процедуре, па тако и те одборничке накнаде које, опет кажем, не дајем их у први план, јер нико од одборника не живи од тих накнада. Али сматрам да мора постојати одређено поштовање из Градске управе према одборницима - рекао је бивши одборник Уједињене Српске Бранислав Текић.

За дио пресуда град је затражио одгађање извршења, а суд је новац резервисао, па га не може користити нити град нити тужиоци. У случају Марка Влачића ком је требало да буде исплаћено 6000 марака главног дуга, град у овом моменту треба да плати и додатних 4.000 марака трошкова и камата које свакодневно расту.

- То је негдје око 6.000 марака главнице плус судски трошкови. Судски трошкови нису мали, они су негдје 3.800 скоро 4000 марака на тај износ. Има колега који су тужили на 12 мјесеци кашњења самим тим су судски трошкови доста већи. Што су трошкови већи и камата је већа на закасњели период отплате - навео је бивши одборник Уједињене Српске Марко Влачић.

Буџет који је ионако преоптерећен преосталим дуговима, додатно оптерећују затезне камате и судски трошкови, па све обавезе које град није на вријеме измирио грађане Бијељине коштају знатно више. Умјесто на развој града или уређење инфраструктуре, новац одлази на бројне изгубљене судске спорове.

- Човјек који је тужио град Бијељина за бирачки одбор, за рад бирачког одбора неких 100 КМ. Мислим да је из 2024. године и да је на крају наплаћено 1.100 КМ - рекао је одборник Републичке странке Данијел Перић.

На недопустив однос градоначелника Љубише Петровића према потраживањима одборника, запослених у градској управи или јавним установама, али и других повјерилаца, пружалаца услуга, који дугове наплаћују принудном наплатом, указују из руководства Скупштине Града

- Поред ових свих људи који трпе који се финансирају из буџета и сам буџет трпи велике штете управо због свих оних судских накнада, затезних камата , гдје радници који не примају плату о иду путем суда на извршење - навела је предсједница Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић није желио да одговори на новинарска питања о овој теми, али је без обзира на ћутање првог човјека извршне власти у граду, све јасније да су његове финансијске одлуке и непоштовање буџета довели до милионског буџетског дефицита. На посљедњој сједници Скупштине града постављено је и одборничко питање колико је новца потрошено на камате, судске трошкове и све што прати принудне наплате.

(РТРС)