Аутор:Андреа Јаглица
Коментари:0
Изјава српског члана Предсједништва БиХ и потврда Парламента да је одлука о именовању чланова Комисије за очување националних споменика веома штетна по виталне интересе Републике Српске није у складу с Уставом Босне и Херцеговине, навео је Уставни суд БиХ у саопштењу након одлуке. Наведен је и члан за које Уставни суд тврди да није испоштован.
Изјава српског члана Предсједништва БиХ и потврда Парламента да је одлука о именовању чланова Комисије за очување националних споменика веома штетна по виталне интересе Републике Српске није у складу с Уставом Босне и Херцеговине, навео је Уставни суд БиХ у саопштењу након одлуке. Наведен је и члан за које Уставни суд тврди да није испоштован.
"Уставни суд је закључио да су спорна изјава и спорна одлука донесене супротно уставним увјетима из члана В/2.д) Устава Босне и Херцеговине", наводи се у образложењу Уставног суда БиХ одлуке у предмету У-17/26.
Детаљно образложење одлуке није познато јер одлука Уставног суда није још објављена, али ово мало што се за сада зна апсолутно је апсурдно. Члан 5 Устава БиХ, под тачком 2, у алинеји д), на који се позвао Уставни суд БиХ, третира само четири услова за заштиту виталног интереса Републике Српске, од којих су Жељка Цвијановић и Народна скупштина Републике Српске апсолутно испоштовали све и један.
Република Српска
Каран: Крњи Уставни суд срушио дејтонску БиХ
"Члан Предсједништва који се не слаже са одлуком, може одлуку Предсједништва прогласити деструктивном по витални интерес ентитета за територију са које је изабран, под условом да то учини у року од три дана по њеном усвајању. Таква одлука ће бити одмах упућена Народној скупштини Републике Српске, уколико је ту изјаву дао члан са те територије; бошњачким делегатима у Дому народа Федерације, уколико је такву изјаву дао бошњачки члан; или хрватским делегатима у истом тијелу, уколико је ту изјаву дао хрватски члан. Уколико такав проглас буде потврђен двотрећинском већином гласова у року од 10 дана по упућивању, оспоравана одлука Предсједништва неће имати учинка", наводи се у Уставу БиХ – В/2.д).
БиХ
Додик: На радост многих данас је умрла БиХ
Предсједништво БиХ је, без сагласности Жељке Цвијановић, 29. јуна 2026. донијело Одлуку о именовању чланова комисије за очување националних споменика.
Изјава Жељке Цвијановић о томе да је наведена одлука Предсједништва штетна по виталне интересе Републике Српске – дакле за територију са које је изабрана - услиједила је два дана касније, 1. јула 2026. – апсолутно у складу с условима из члана 5 Устава, у тачки 2, под алинејом д). Народна скупштина Републике Српске је 7. јула 2026. – 8 дана након одлуке Предсједништва усвојила Одлуку којом потврђује изјаву српског члана Предсједништва БиХ, такође у складу с наведеним чланом Устава. Одлука је усвојена с 59 гласова, односно три гласа више од двотрећинске већине у Парламенту у односу на услов који прописује Члан 5, тачка два, алинеја д) Устава БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму