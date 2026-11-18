Аутор:АТВ редакција
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У оквиру активности Савјета за развој Републике Српске, данас је у Бањалуци одржан округли сто на тему "Будућност локалне самоуправе у Републици Српској".
Округлом столу су присуствовали поједини чланови Савјета за развој, представници локалних заједница, републичких институција те организација које се баве питањима развоја локалне самоуправе.
Током састанка представљени су изазови са којима се сусрећу јединице локалне самоуправе у свакодневном раду, као и приједлози мјера развоја у наредном периоду.
Дискутовано је о бројним темама од значаја за локални ниво власти, са акцентом на измјене појединих законских рјешења, дигиталну трансформацију, финансирање како развијених тако и неразвијених локалних заједница, те питање радне снаге које је актуелно у готово свим дијеловима Републике Српске.
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Закључци са данашњег састанка биће анализирани на сједници Савјета за развој и уважени при изради стратешких докумената Републике Српске.
Округли сто, седамнаести по реду у оквиру активности Савјета за развој, организовао је Генерални секретаријат Владе Републике Српске уз подршку Министарства управе и локалне самоуправе.
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