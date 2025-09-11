Одржана посебна сједница Владе Републике Српске

Извор:
АТВ
11.09.2025
20:57
У наредном периоду радити на два фронта - економији и одбрани институција Српске, порука је премијера Српске са посебне сједнице Владе. Република Српска, каже Саво Минић улази у један изазован период и захтијева максималан ангажман свих министара који ће бити у обавези да имају свакодневну комуникацију са грађанима.
"Очекујем максималан ангажман Владе у смислу свака посјета од предсједника Владе , министара, сва наша могућа дешавања, манифестације итд. морају бити видна, морају бити јасна, морамо максимално на најнижем нивоу комуникације оном најбитнијем, поново се вратити међу наше грађане. Улазимо у можда најодлучнији, и најбитнији период извршне власти у Републици Српској", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Избором нове Владе исказана је стабилност институција и постављени су нови циљеви који би прије свега требало да донесу боље економске резултате, поручио је предсједник Републике Српске. Сматра да се много може научити од прошле године, када је постојао значај политички и економски притисак на Републику Српску.
Иницијативе и апелације бошњачких политичара јасно указују да је бошњачким политичким елитама, које су потпомогнуте одређеним међународним факторима, једини циљ разградња и развлашћивање Републике Српске, порука је Министра унутрашњих послова Републике Српске.
"Функције и овлаштења која нису додијељена БИХ, припадају ентитетима , значи припадају Републици Српској и ФБиХ. Устав Републике Српске утврђује између осталог да Република Српска самостално обавља извршне, законодавне и судске функције. Да је територија Републике Српске јединствена, неотуђива и неотуђива. Замолићу премијер да на сједници Владе увијек стоји Устав Републике Српске", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Нова Влада Српске има пуну подршку и њен рад мора бити видљив грађанима. Неопходна је и боља контрола јавних предузећа и јавног сектора у цјелини – порука је предсједника парламента и предсједника Уједињене Српске. Треба, каже Стевандић, критиковати и све што није добро.
Република Српска је пред изазовним периодом и треба радити све с циљем заштите институција, поручују чланови Владе. Наводе да ће бити и отпора, али да је потребно уложити додатне напоре да се води професионалан политички дијалог у БиХ.
Република Српска је стабилна и новоформирана Влада мора наставити путем додатне стабилизације и очувања уставноправног статуса Републике предвиђеног Дејтонским мировним споразумом, порука је предсједника НПС-а Дарка Бањца.
Важно је да смо сви окупљени око институција Републике Српске - једна је од главних порука свих који су присуствовали посебној сједници. Истакли су важност политичке стабилности и уставне позиције Српске.
