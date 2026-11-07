Logo

Остојић: Миља Зечевић - симбол надљудске снаге храбрости и достојанства српске мајке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
07.11.2026 14:40

Коментари:

0
Радан Остојић
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић поручио је у телеграму саучешћа да ће Миља Зечевић остати упамћена као симбол надљудске снаге, храбрости и достојанства српске мајке.

Остојић је напоменуо да је судбина Миље Зечевић, која је 1992. године у Сијековцу код Брода пред својим очима изгубила супруга и тројицу синова, остала потресно свједочанство о страдању српског народа.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Свједочење Миље Зечевић остаје нам као завјет

"Миљин живот свједочио је о болу који не пролази, о мајчинској снази која не посустаје и достојанству које ни највећа несрећа није могла да сломи. Њена судбина обавезује нас да чувамо сјећање на невино пострадале и да истина о њиховом страдању никада не буде заборављена", нагласио је Остојић.

Он је истакао да је Миља Зечевић мајка херој чији су живот обиљежили незапамћена трагедија и надљудска снага да издржи најтежа животна искушења, преноси Срна.

Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Миљино страдање је вјечна опомена о трагичној судбини српског народа

Преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојсних формација убили синове и супруга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

Миља Зечевић

Коментари (0)

Више из рубрике

лидер СНСД-а на конференцији за медије

Република Српска

Додик: Свједочење Миље Зечевић остаје нам као завјет

1 ч

0
премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Миљино страдање је вјечна опомена о трагичној судбини српског народа

1 ч

0
Цвијановић: Хероина Миља Зечевић била симбол мајчинске љубави, патње, али и снаге

Република Српска

Цвијановић: Хероина Миља Зечевић била симбол мајчинске љубави, патње, али и снаге

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић најавио разговоре о најнижој плати: Не желимо да Влада пресјече

3 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима