Остојић: Миља Зечевић - симбол надљудске снаге храбрости и достојанства српске мајке

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић поручио је у телеграму саучешћа да ће Миља Зечевић остати упамћена као симбол надљудске снаге, храбрости и достојанства српске мајке.
Остојић је напоменуо да је судбина Миље Зечевић, која је 1992. године у Сијековцу код Брода пред својим очима изгубила супруга и тројицу синова, остала потресно свједочанство о страдању српског народа.
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"Миљин живот свједочио је о болу који не пролази, о мајчинској снази која не посустаје и достојанству које ни највећа несрећа није могла да сломи. Њена судбина обавезује нас да чувамо сјећање на невино пострадале и да истина о њиховом страдању никада не буде заборављена", нагласио је Остојић.
Он је истакао да је Миља Зечевић мајка херој чији су живот обиљежили незапамћена трагедија и надљудска снага да издржи најтежа животна искушења, преноси Срна.
Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.
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Преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојсних формација убили синове и супруга.
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