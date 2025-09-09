Пајић Баштинац за АТВ: ''Влада Српске прошла је све уставне процедуре и може да функционише у пуном капацитету''

Извор:
Влада Републике Српске формирана је у складу са одредбама Устава, а процес њеног избора прошао је све прописане процедуре у Народној скупштини Републике Српске.
Након што је у Службеном гласнику Републике Српске објављена Одлука о избору нове Владе, а која је ступила на снагу, услиједиле су бројне реакције, али и апелације упућене Уставном суду БиХ. Након "тројке" и Клуб Бошњака тражи од Уставног суда да оспори нову Владу Републике Српске.
Иако политичко Сарајево и тамошњи медији оспоравају уставност Владе Републике Српске, о свим процедурама свједоче и уставне одредбе које прецизирају начин избора извршне власти.
''Када су у питању овлашћења предсједника Републике Српске Милорада Додика, да предложи Народној скупштини Републике Српске предсједника Владе Републике Српске, процедура је испоштована у складу са Уставом. Предсједник Српске Милорад Додик је 23. августа упутио Народној скупштини Републике Српске приједлог за мандатара за састав нове владе и све и да узмемо као тачну чињеницу коју политичко Сарајево и опозиција у Републици Српској говори, а то је да ЦИК има право одузети мандат предсједнику Републике и да је то иста и учинила, да предсједник Додик у том моменту није могао предложити мандатара, ја морам рећи да то није тачно.
Обзиром да је предсједник Додик 23. августа званично упутио допис НСРС, којим предлаже предсједника владе, Саву Минића, да узмемо да ЦИК има право да одузме мандат предсједнику, извршност те одлуке је настала тек 28. августа односно 29. августа. Адвокат Бубић је тек 28. августа запримио одлуку односно пресуду Суда БиХ, којом је одбијена жалба одбране предсједника Додика на одлуку ЦИК-а. У том моменту чак ни ЦИК није сматрала да је њена одлука извршна, правоснажна и коначна, јер у тада ни она није расписала изборе. Предсједник је у том моменту де факто био предсједник Републике и на основу одлуке ЦИК-а и Суда БиХ'' објаснила је како то функционише са правне стране Јелена Пајић Баштинац, генерални секретар предсједника Републике Српске.
С друге стране у медијима су се појавиле информације да је Одлуку о избору Владе потписао потпредсједник Републике Српске Давор Прањић. Генерални секретар предсједника Републике Српске, Јелена Пајић Баштинац је за АТВ демантовала ту информацију. Тврди да су све правне радње испоштоване.
''Морам да подсјетим јавност да по Уставу Републике Српске предсједник Републике може на једног од потпредсједника да пренесе овлашћења која му Устав даје, али таква одлука се објављује у Службеном гласнику Републике Српске. Тако да све и да је пренио овлашћења предсједник Додик, таква одлука би била објављена у Службеном гласнику Републике Српске. Ни то се није десило, и ово је само спин и неистина коју пласира политичко Сарајево и нажалост дио опозиције у Републици Српској које учествује у свему томе'', казала је Пајић Баштинац.
''Господин Милорад Додик је потписао указ/одлуку као предсједник Републике 23. и она је достављена Народној скупштини Републике Српске, жао ми је што посланици ту информацију нису добили у материјалима, па се сада ми доводимо у ситуацију да због тог пропуста морамо бранити нешто што је апсолутно тачно и истинито. Такав акт постоји у Народној скупштини Републике Српске и они ако желе могу га и објелоданити'', тврди Јелена Пајић Баштинац, генерални секретар предсједника Републике Српске.
Цијели процес показује да су институције Републике Српске поштовале уставни оквир, што додатно потврђује легитимитет изабране Владе. Тиме је извршна власт добила пуни правни и политички капацитет да спроведе свој планирани програм.
