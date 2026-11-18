Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво СДС-а је нестатутарно, кршећи одлуке Главног одбора, одлучило да ће СДС подржати делегата ПСС-а за Дом народа, а да ће Бранко Блануша добити гласове ПСС-а за Вијеће народа, истакла је члан Предсједништва СДС-а Александра Пандуревић, истичући да се овакво понижење Главног одбора није десило у историји странке.
"Предсједништво је извршни орган Главног одбора који је једини надлежан да утврђује кандидате. И утврдио је Милана Алексића. Бранко Блануша је задња три дана играо ролу преподобног који је добровољно одустао од Дома народа. Сада се испоставило оно што сам тада рекла неким мојим колегама: 'Извараће Милана Алексића, договорили су са ПСС да им дају Дом народа, а Блануша ће у Вијеће народа'", објавила је Пандуревићева на друштвеним мрежама.
Она је навела да је Блануша одустао од Дома народа јер је знао да не може рачунати на гласове Листе за правду и ред.
"Када не може тамо, мора у Вијеће народа! Ако није овако, зашто није Алексићу понудио Вијеће народа? Ко шиша Главни одбор. Недопустиво је и бесрамно поигравање са Миланом Алексићем, а поигравали су се да се Прњавор не би побунио. Јадно, неискрени и бешчасно. Боље часно погинути него играти бешчасно", оцијенила је она.
Овакав циркус, омаловажавање СДС, кршење Статута, додала је, није виђен у историји СДС.
"Чак и да Алексић није могао проћи, а могао је јер би га подржала Листа за правду и ред, одлука Главног одбора морала се испоштовати! Но, када Блануша нема шансу да прође у Дом народа, дај му Вијеће. Срамно!", рекла је она.
Пандуревићева каже да је прво искључен Љубиша Петровић, нестатутарно, онда су из Главног одбора избачена четири члана из Бијељине, нестатутарно, а сада је нестатутарно посјечен Милан Алексић.
"Само је питање - ко је сљедећи!? Постоји ли још ико ко не види да је Бранко Блануша само тастер на челу СДС-а који ревносно спроводи задаћу његовог уништења. За последњих мјесец и по дана, са својим налогодавцима, уништио га је више него Карлос Вестендорп и Педи Ешдаун заједно. Од честитих људи у СДС, очекујем окупљање и мобилизацију да спасимо што се спасити може!", навела је Пандуревићева, која је са још троје делегата из Бијељине почетком новембра искључена из Главног одбора странке, одлуком предсједника СДС-а Бранка Блануше, преноси Срна.
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