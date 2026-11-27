Аутор:АТВ редакција
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Од почетка године до краја октобра у Републици Српској остварено је 1.107.659 ноћења туриста, што је за 6,6 одсто више у односу на исти период лани када је забиљежен рекордан број ноћења.
Домаћи туристи остварили су 462.829, а страни 644.830 ноћења, саопштено је из Републичког завода за статистику.
У поређењу са десет мјесеци прошле године, број ноћења домаћих туриста повећан је за пет, а страних туриста за 7,8 одсто.
Највећи број ноћења остварили су туристи из Србије 196.222, затим Хрватске 134.757, Словеније 81.971, Турске 35.132 и Црне Горе 27.021.
Према врсти туристичких мјеста, највећи број ноћења остварен је у осталим туристичким мјестима 523.466, затим у бањским мјестима 361.501, те планинским 147.631.
Раст је забиљежен и када је ријеч о доласцима туриста, те је за десет мјесеци ове године регистровано 460.205 долазака, што је за четири одсто више у односу на исти период прошле године.
Од укупног броја долазака, домаћи туристи остварили су 171.134, док су страни туристи остварили 289.071 долазак.
(Срна)
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